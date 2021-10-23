







Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса.









Напомним, пишет Reform.by, правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил, что получил 40 гигабайт видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Архив был получен благодаря бывшему заключенному Саратовской тюрьмы Сергею, который также подвергался жестокому обращению. Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы.





Как рассказывал Сергей Савельев, он приехал в Россию работать. В 2013 году его попросили отвезти сумку, в которой были наркотические вещества. Ему дали 9 лет строгого режима. При освобождении он смог вынести флешку с записями пыток. По последним данным, он находится во Франции, где планирует просить убежища.