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Белорусский айтишник, рассказавший о пытках в тюрьмах, объявлен в розыск в России

Белорусский айтишник Сергей Савельев, который передал сведения о массовых пытках в российских тюрьмах проекту Gulagu.net, находится в базе розыска российского МВД.



Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса.


Напомним, пишет Reform.by, правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил, что получил 40 гигабайт видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Архив был получен благодаря бывшему заключенному Саратовской тюрьмы Сергею, который также подвергался жестокому обращению. Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы.

Как рассказывал Сергей Савельев, он приехал в Россию работать. В 2013 году его попросили отвезти сумку, в которой были наркотические вещества. Ему дали 9 лет строгого режима. При освобождении он смог вынести флешку с записями пыток. По последним данным, он находится во Франции, где планирует просить убежища.
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