



Лейбористы призывают спрашивать с директоров интернет-компаний за содержание размещаемых на их площадках сообщений. Премьер-министр страны пообещал провести закон через палату представителей к Рождеству: он будет предусматривать уголовную ответственность онлайн-платформ, которые допускают «неприемлемый контент» — но будет ли мера касаться их руководителей, Джонсон не уточнил.





Помимо этого, пишет Dev.by, Стармер раскритиковал «опасные алгоритмы» Facebook и Instagram, а также упомянул об «агрессивном исламизме и праворадикальной пропаганде» в популярном среди подростков TikTok. Но «излюбленным приложением экстремистов» он назвал Telegram, который насчитывает более миллиарда пользователей.





Как отмечает ВВС, Telegram используется для координации протестных движений по всему миру. Вместе с тем команду мессенджера обвиняли в том, что она делала недостаточно для удаления экстремистских каналов, связанных с ИГИЛ и протестами у Капитолия. Стармер сказал, что Telegram «помог взрастить субкультуру сторонников терроризма». Он упомянул о публикуемых там анонимных постах с угрозами убийства женщин и политиков, гомофобных, исламофобных и расистских постов, и призвал ввести «жёсткие санкции» против Telegram.





За несоблюдение нового закона об онлайн-безопасности британские регуляторы смогут выписывать платф� �мам штрафы вплоть до £18 млн или 10% от их глобальной выручки, а также блокировать в том случае, если они будут нести существенную угрозу жителям страны.





Большинство юзеров используют Telegram по назначению- для обмена сообщениями и медиафайлами с родными и друзьями, пишет ВВС. В некоторых странах, например Иране, это одна из немногих платформ, где люди могут свободно обсуждать социальные и политические вопросы, не опасаясь преследования. Наличие секретных чатов со сквозным шифрованием и попустительская модерация привлекла джихадистов, из-за чего мессенджер прозвали «Terrorgram», но в сотрудничестве с правоохранительными органами Telegram успешно избавляется от подобного контента. Однако прочий экстремистский контент, в том числе который может быть расценен как террористический, продолжает гулять по платформе.





В Telegram отметили, что «удивлены» заявлениями Стармера и добавили, что призывы к жестокости здесь категорически запрещены. Модераторы постоянно удаляют нарушающий правила контент — мониторят публичные каналы и обрабатывают жалобы пользователей, рассказали представители мессенджера ВВС.