Анатолий Лебедько был депутатом Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, 18 лет возглавлял Объединенную гражданскую партию. Когда покинул выборную должность, зарегистрировал Центр Исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» и возглавил его.





В последнее время в Беларуси об Анатолии Лебедько ничего не слышно. Чем он сейчас занимается?





- Уже некоторое время я нахожусь за границей, – объясняет политик. - Был вынужден покинуть пределы страны, как и многие другие белорусы с активной гражданской позицией.





Впрочем, от этого мои планы не изменились, они остались такими же, как и раньше. Я работаю по нескольким направлениям. Основной - работа над проектом новой Конституции. Мне кажется, что у нас получился очень качественный документ для новой Беларуси. Сегодняшний режим не будет вечно существовать, поэтому нужно быть готовыми к новым временам и вызовам.





Кроме этого, сейчас я пытаюсь работать с парламентским сообществом и осуществляю определенные направления деятельности «европейского диалога», хотя центр в Беларуси закрывают.





- Если не секрет, в какой стране вы находитесь?





- Честно говоря, я в путешествии по разным странам. Нет у меня постоянного места жительства.





- Что заставило вас уехать?





- Покинуть Беларусь пришлось по просьбе семьи.





Они уже психологически устали от тревожного ожидания, что меня могут бросить за решетку. И семья попросила, чт ��ы я свое дело некоторое время делал за пределами Беларуси.





Сегодня признаю: если бы остался в стране, то эффективность моей работы была бы меньше в разы.





Кстати, семья осталась в Минске. Да и у меня, честно говоря, нет планов покидать Беларусь навсегда. Будем считать, что сейчас я нахожусь в рабочей командировке.





- Сегодня многие известные люди призывают власти к переговорам с демократической оппозицией, утверждая, что это единственный путь к согласию в обществе и к прекращению репрессий. Возможно ли это в ближайшей перспективе?





- Во-первых, мне кажется, что сейчас властям не очень нужны переговоры. Это никогда не было их сильной стороной, а теперь стало еще более проблематичным. Поэтому здесь перспективы вообще невнятные.





Разве что могут появиться какие-то факторы, которые поспособствуют тому, что начнутся переговоры. Экономика может сказать свое сильное слово, либо внешние игроки посодействуют.





- Стало известно, что референдум по принятию обновленной Конституции планируется провести в феврале 2022 года. Какие у вас ожидания?





- Полагаю, референдум ничего не решит, так как для того, чтобы мероприятие было легитимным, его нужно проводить по понятным всем гражданам Беларуси правилам. В избирательных комиссиях должны присутствовать не сквозь провластные личности, а и представители общества, которые способны учитывать истинное волеизъявление людей.





А у нас выборы - инструмент создания впечатления, что власть имеет легитимность. Лично у меня нет никаких оптимистичных ожиданий по поводу того, каким образом будет проведен этот референдум.





- Объединенная гражданская партия, которой вы руководили много лет, сегодня себя никоим образом не проявляет, как, кстати, и другие оппозиционные структуры. Ушли в подполье?





- Думаю, все ждут. Последние легальные острова, которые остались, - независимые профсоюзы и политические партии. И они в ожидании: останутся ли ликвидированы?





Но я знаю, что ряд политических организаций сохранили свою инфраструктуру, своих людей в регионах, которые неоднократно попадали под репрессии. И определенная активность есть, хотя люди не стремятся высказываться об этом публично.





Скажем так: сегодня партии скорее живы, чем мертвые.