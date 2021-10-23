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Марков подчеркнул, что приостановка работы представительства НАТО в Москве является одним из сигналов приближающихся военных действий.





Украина, пишет News.ru, даже взяв на себя все обязательства члена НАТО, не получит ни каких прав, а будет «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству. В таком статусе страна может находиться от 5 до 40 лет, считает политолог.





Эксперт добавил, что в этом случае Россия введёт свои войска и их поддержит большинство украинцев на юго-востоке Украины.





В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдёт на сторону России, — уверен Марков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у России будет повод для беспокойства, если Украина вступит в Альянс, поскольку членство в нём даст Киеву гарантии защиты. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Он добавил, что в этом случае НАТО станет защищать Украину «уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».