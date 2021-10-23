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МВД признало экстремистским формированием телеграм‑канал «Ждановiчы сёння» и чат «Ждановичи 2020»

Министерство внутренних дел признало телеграм-канал «Ждановiчы сёння» и чат «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» экстремистскими формированиями, сообщает телеграм-канал ГУБОП.



В поиске телеграма по названию «Ждановiчы сёння» можно обнаружить канал без сообщений с четырьмя подписчиками; датой его создания указано 27 июля. В чате «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» есть четыре участника, но также отсутствуют какие-либо сообщения. 22 июля суд Партизанского района Минска признал эти телеграм-канал и чат экстремистскими материалами — после этого их внесли в республиканский список экстремистских материалов.

Ранее экстремистскими формированиями признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».
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