







В поиске телеграма по названию «Ждановiчы сёння» можно обнаружить канал без сообщений с четырьмя подписчиками; датой его создания указано 27 июля. В чате «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» есть четыре участника, но также отсутствуют какие-либо сообщения. 22 июля суд Партизанского района Минска признал эти телеграм-канал и чат экстремистскими материалами — после этого их внесли в республиканский список экстремистских материалов.





Ранее экстремистскими формированиями признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы».





13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».