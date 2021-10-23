



Как отмечается в заявлении, Конгресс США в 1992 году объявил о том, что все данные, имеющие отношение к убийству Кеннеди, «следует постепенно раскрыть», если только это не нанесет вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Американские ведомства занимаются проверкой этих документов.





Действующий американский лидер Джо Байден утвердил порядок публикации указанных материалов, пишет news.am. Часть из них, как ожидается, раскроют 15 декабря. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений.





Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года. В заявлении уточняется, что ранее соответствующие рекомендации представило руководство Национального управления архивов и документации США.





Вместе с тем, как отмечается в заявлении, американские ведомства могут выступить за то, чтобы некоторая часть данных об убийстве Кеннеди не публиковалась и после 15 декабря 2022 года. Ожидается, что Национальное управление архивов и документации США также разработает план создания цифровой базы в открытом доступе, в которую поместят указанные документы.