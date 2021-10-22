Беларусь могут лишить ряда прав и привилегий за ликвидацию "Экодома"
Участники Орхусской конвенции на встрече в Женеве признали ликвидацию белорусской экологической организации "Экодом" преследованием и притеснением НГО.
21 октября в Женеве на Седьмой Встрече Сторон Орхусской конвенции было принято решение по Беларуси, пишет Белорусы и рынок, которое признало ликвидацию "Экодома" случаем преследования и притеснения НГО.
Решение не только признает ликвидацию организации нарушением Конвенции, но и предусматривает приостановление для Беларуси прав и привилегий по конвенции, если страна не предпримет шаги для восстановления регистрации "Экодома" до 1 декабря 2021 года.
За его принятие проголосовало 27 стран ЕС, Грузия, Исландия, Черногория, Норвегия, Швейцария, Сербия, Великобритания, против – Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.
Орхусская конвенция — конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН "О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды". Экодом на протяжении долгих лет занимался продвижением Орхусской конвенции, а также был автором сообщений в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, в том числе касающихся давления на экоактивистов.
Напомним, экологическая организация "Экодом" была ликвидирована судом 31 августа. Это первый случай в истории Конвенции, когда одного из коммуникантов с Комитетом по соблюдению ликвидировали.
09:50 23/10/2021
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