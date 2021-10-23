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США заявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Сирии

США с помощью беспилотника нанесли удар по террористам на северо-западе Сирии, уничтожен один из главарей.



В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки «Аль-Каида», заявляет Центральное командование ВС США.

«В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров «Аль-Каиды» Абдул Хамид аль-Матар», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Утверждается, пишет Кorrespondent.net, что мирное население при ударе не пострадало.

«США будут продолжать атаковать членов «Аль-Каиды» и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США», — говорится в сообщении.

На днях в сирийском городе Эт-Танф с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США.
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