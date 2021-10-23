







В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки «Аль-Каида», заявляет Центральное командование ВС США.





«В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров «Аль-Каиды» Абдул Хамид аль-Матар», — говорится в сообщении.





Удар был нанесен с помощью беспилотника.





Утверждается, пишет Кorrespondent.net, что мирное население при ударе не пострадало.





«США будут продолжать атаковать членов «Аль-Каиды» и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США», — говорится в сообщении.





На днях в сирийском городе Эт-Танф с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США.