Фото: Telegram / yuryvoskresensky





Руководитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский не смог попасть в Украину. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, пишет Blizko.by, ему запретили въезд в эту страну до 2024 года.





«Сегодня ночью его развернули на границе, когда он ехал в Киев. Запрет въезда до 24 года», - сказано в сообщении в его Telegram-канале.

Там уточняется также, что Воскресенский признан лицом, которое несет угрозу национальной безопасности Украины.

Отметим, что Юрий Воскресенский вышел из тюрьмы после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в октябре 2020-го. Лукашенко приехал туда поговорить с экс-претендентом в президенты и бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции. В итоге после этой беседы бывший участник инициативной группы Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский и оказался на свободе вместе с еще одним участником встречи.















