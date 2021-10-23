В Беларуси еще шесть человек признаны политзаключенными
Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек – Анну Баран, Андрея Кудика, Якова Яковцева, Станислава Филимонова, Степана Дрозда, Алексея Спиридонова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Они обвиняются или осуждены по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, об оскорблении президента, об оскорблении должностного лица, о массовых беспорядках, пишет Reform.by.
Правозащитники требуют немедленного освобождения политзаключенных. Они отмечают, что свобода мирных собраний гарантирована Международным пактом о гражданских и политических правах. Выступления граждан носили мирный характер, не представляли угрозы национальной и общественной безопасности.
08:32 23/10/2021
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