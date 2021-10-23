+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси еще шесть человек признаны политзаключенными

Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек – Анну Баран, Андрея Кудика, Якова Яковцева, Станислава Филимонова, Степана Дрозда, Алексея Спиридонова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Они обвиняются или осуждены по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, об оскорблении президента, об оскорблении должностного лица, о массовых беспорядках, пишет Reform.by.

Правозащитники требуют немедленного освобождения политзаключенных. Они отмечают, что свобода мирных собраний гарантирована Международным пактом о гражданских и политических правах. Выступления граждан носили мирный характер, не представляли угрозы национальной и общественной безопасности.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]