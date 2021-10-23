



Министерство внутренних дел Беларуси вслед за перечнем экстремистских формирований опубликует отдельный список физических лиц, признанных судом экстремистами, сообщили в пресс-службе ведомства.





Начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский в интервью газете "На страже" заявил, пишет Sputnik, что в перечень включат данные тех, кто осужден за экстремистские преступления. Таковым, например, будет подписка на запрещенные Telegram-каналы. Список физлиц будет регулярно обновляться.





При этом Орловский уточнил, что сведения продолжат храниться в базе МВД пять лет после погашения судимости.





Напомним, МВД опубликовало список экстремистских формирований, он обновляется практически ежедневно. Сейчас в нем шесть интернет-ресурсов: "Рабочы рух"; dze.chat; Telegram-канал "Буслы ляцяць" и чат "Буслы ляцяць chat"; "Дружины Народной Самообороны – ДНС"/"ДНС чат"; "Кибер-Партизаны" и чат "Кибер-сливы"; "Ждановічы сёння" и чат "Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя".





Что касается списка экстремистских материалов, которым занимается комиссия Мининформа, в нем уже насчитывается 150 страниц.





Что грозит экстремистам?





В ГУБОПиК рассказали, что участникам экстремистских формирований будет грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможны:





- депортация либо запрет на въезд в Беларусь

- лишение белорусского гражданства

- финансовый контроль со стороны КГК





К тому же, в течение пяти лет после колонии экстремистам будет запрещено работать на ряде должностей на государственной и воинской службе, а также заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с оборотом оружия.