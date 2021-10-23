Беларусь оказалась аутсайдером в рейтинге открытости парламентов
Беларусь заняла последнее место в рейтинге открытости парламентов, составленном российским некоммерческим фондом «Центр содействия законотворчеству».
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Всего в рейтинге рассматривались 16 стран. В частности, в исследование включили все европейские страны с двухпалатными парламентами и населением более 8 миллионов человек, а также США и Канаду. Вместе с тем в ходе составления рейтинга из него по техническим причинам выбыла Бельгия, так что фактически рассматривалось 15 государств.
В качестве источников информации аналитики использовали открытую информации, официальные сайты парламентов и их палат, а также аккаунты в соцсетях и мессенджерах.
Первое место в рейтинге заняла Россия, набрав 80,6 балла из 100 возможных.
На втором месте оказалась Италия – 74,3 балла, на третьем - Франция – 71,7.
В пятерку самых открытых парламентов вошли также Австрия (71,2 балла) и Испания (67,2).
Отмечается, что парламент Беларуси, набрав 45, 2 балла, замкнул рейтинг на 15 месте.
Россия возглавила не только общий рейтинг. В рейтингах по нижним и верхним палатам российский парламент также набрал наибольшее количество баллов. У обеих палат функционируют аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» Instagram, Twitter и YouTube.
У Госдумы (43,7 балла из 50 возможных) уровень открытости выше, чем у Совета Федерации (37,6 балла). Этому способствовала обширная сеть инструментов для обратной связи гражданами.
Отметим, что создатель рейтинга - Фонд «Центр содействия законотворчеству», осуществляет нормотворческое сопровождение деятельности органов государственной власти России и общественных движений.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
08:00 23/10/2021
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