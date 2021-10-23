На завершившемся в пятницу, 22 октября, саммите Евросоюза, несмотря на расхождения в общих оценках миграционной ситуации, все участники сошлись в оценке так называемых "гибридных атак", организуемых режимом Александра Лукашенко. "Европейский совет не потерпит никаких попыток со стороны третьих стран использовать мигрантов как инструмент для политических целей", - сказано в итоговой резолюции.





Кроме того, пишет DW, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), для которой этот саммит стал последним, обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. В качестве ответа ЕС готовит новые санкции в отношении режима в Минске.



Вопрос о росте цен на энергоносители

На саммите не было выработано единого подхода в борьбе с ростом цен на энергоносители. 26 октября в Люксембурге пройдет встреча европейских министров энергетики, на которой продолжится обсуждение сложившейся ситуации в энергетической отрасли.





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала одной из причин резкого роста цен на энергоносители нынешнюю политику Кремля по газовому вопросу.





Европейский совет также рекомендовал увеличить инвестиции в переход на возобновляемую энергетику Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ).



Вопрос о верховенстве права в Польше

В результате дискуссий по еще одному из главных пунктов повестки дня о верховенстве права в Польше было решено не накладывать на Варшаву финансовых санкций, а продолжить диалог по проблемным вопросам.





Еврокомиссия обвиняет власти в Варшаве в попытке подорвать независимость судей в Польше. В основе нынешнего спора лежит постановление польского конституционного суда, по которому некоторые части европейского права противоречат польской конституции.





Еврокомиссия выступает против этого решения, полагая, что оно может быть использовано польским правительством как предлог для того, чтобы в случае необходимости игнорировать решения Европейского суда.