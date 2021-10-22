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Во Франции грядут президентские выборы. Голосование состоится в апреле 2022 года и у действующего президента Эммануэля Макрона появился неожиданный конкурент – публициста Эрика Земмура готовы поддержать 17% избирателей, пишет korrespondent.net. Это больше, чем рейтинг всех остальных кандидатов — кромe Макрона.





Земмура называют французским Трампом и ему такие сравнения нравятся.





Несистемный кандидат





Как и американский экс-президент, французский автор не имеет политического опыта, говорит вслух возмутительные вещи и увлекает публику, разочаровавшуюся в профессиональных политиках и партиях.





И, как и Трампа, несколько женщин публично обвиняют его в харрасменте. Он не собирается извиняться — как и за свои провокационные высказывания в адрес мусульман и чернокожих французов, за которые он уже дважды был осужден.





63-летний Земмур уже три десятилетия занимается публицистикой, общая идея которой сводится к предсказаниям конца “французской цивилизации”.





Вышедшая в 2014году книга Французский суицид — самая известная из его работ. В ней автор клеймит “халялизацию” и “феминизацию” своей страны и призывает вернуть прежние ценности и иерархии — семью, работу, нацию, государство и школу.





В качестве идеала Земмур вспоминает прошлое без левых идей, равноправия и борьбы с расизмом. Прошлое, в котором “молодой водитель автобуса мог провести похотливой рукой по очаровательным женским ягодицам, и женщина не жаловалась на сексуальный харрасмент”.





Оправдание коллаборантов





Куда более скандальная история в жизни Земмура — попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны.





Земмур утверждает, что режим Виши выдавал нацистам евреев, бывших гражданами других стран, чтобы защитить французских евреев. Это противоречит фактам — историки выяснили, что среди выданных ими евреев были тысячи французов. Кстати, сам Земмур происходит из семьи эмигрантов, алжирских евреев, и называет себя “французом берберского происхождения”.





Свой канал





Всенародную известность Земмуру принесло собственное телешоу на канале CNews, который часто называют французским Fox News. Созданный миллиардером-консерватором Винсентом Боллоре, он делает ставку на авторские шоу, в которых ведущие выражают в основном правые и ультраправые идеи.





Шоу Земмура выходило вечером в субботу и имело хорошие рейтинги. В нем он постоянно возвращался к трем темам: миграции, исламу и французской идентичности. О популярности шоу говорит тот факт, что его гостями — и оппонентами Земмура в дискуссии — за последний год были семь министров действующего правительства.





В сентябре публицисту пришлось закрыть свое шоу — французский регулятор потребовал от канала считать его не журналистом, а политиком. По французским законам, это потребовало бы давать аналогичное эфирное время и другим политикам, его оппонентам.





По Парижу к тому моменту уже были расклеены постеры с лозунгом “Земмур — президент”, а избирательный штаб Земмура уже снял помещение в центре Парижа площадью почти 400 кв. м.





Вспышка справа





Марин Ле Пен, традиционно считавшуюся лидером французских ультраправых, в октябрьском опросе были готовы поддержать лишь 15% избирателей. Ле Пен еще недавно казалась главной соперницей Макрона — она получила 34% во втором туре президентских выборов 2017 года. Но ее позиция ослабла с тех пор, и на местных выборах этим летом ее партия не получила большинства ни в одном из регионов, уступив даже свой форпост, Прованс-Альпы-Лазурный Берег.





А вскоре после октябрьского опроса готовность поддержать Земмура выразил и ее отец, Жан-Мари Ле Пен. “Марин оставила свои укрепленные позиции, и Эрик занял оставленную ей землю”, — сказал основатель главной французской крайне правой партии, изгнанный из нее собственной дочерью.





Это отсылка к попытке Марин Ле Пен увести партию от ее неофашистских и антисемитских корней к более респектабельной и умеренной идеологии.





Земмур, в отличие от Ле Пен, не пытается сделать свои взгляды приемлемыми для умеренного электората. Он, например, недавно потребовал запрета на иностранные имена — такие как Мухаммед, Джордан или Кевин.







