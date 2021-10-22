Опрос: Россияне считают, что в ближайшее время Беларусь и РФ не объединятся, но 59% проголосовали бы за
Результаты опроса российского "Фонда "Общественное Мнение" говорят о том, что большинство респондентов не знает о согласованных президентами Беларуси и России союзных программах, но готово проголосовать за объединение двух стран.
Только 14% опрошенных полагают, что в ближайшие годы Россия и Беларусь объединятся в одно государство. А 56% респондентов уверены, пишет Смартпресс, что этого не произойдет.
Если бы сегодня проводился референдум об объединении России и Беларуси, 59% проголосовали бы за объединение, 21% – против.
По наблюдениям 64% респондентов, власти России стремятся к сближению с Беларусью. Считают, что власти Беларуси стремятся к сближению с Россией, 54% участников опроса.
21:36 22/10/2021
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