



Только 14% опрошенных полагают, что в ближайшие годы Россия и Беларусь объединятся в одно государство. А 56% респондентов уверены, пишет Смартпресс, что этого не произойдет.





Если бы сегодня проводился референдум об объединении России и Беларуси, 59% проголосовали бы за объединение, 21% – против.





По наблюдениям 64% респондентов, власти России стремятся к сближению с Беларусью. Считают, что власти Беларуси стремятся к сближению с Россией, 54% участников опроса.