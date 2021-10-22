Гитанас Науседа на церемонии перезахоронения Кастуся Калиновского в Вильнюсе в ноябре 2019 года





«Мы видим продолжающуюся гибридную атаку Беларуси, которая становится все более и более агрессивной, мы видим усилия по облегчению выдачи виз, мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления на Ближнем Востоке. В результате количество мигрантов, потенциально способных пересечь границу ЕС, увеличивается. Поэтому в таких обстоятельствах мы должны изменить законодательство, Шенгенский кодекс, чтобы быть готовыми к этим вызовам со стороны белорусского режима», — подчеркнул президент Литвы.





По его словам, пишет Nashaniva.com, Литва стремится обновить и пересмотреть миграционные правила и правила предоставления убежища, а также принять меры, которые позволили бы ЕС профинансировать возведение физического барьера на границе с Беларусью.





«Это стало необходимым как краткосрочная мера борьбы с кризисом. Потому что никто не знает, что будет завтра: может быть, на границу одновременно приедут три, четыре, пять тысяч мигрантов, или они попытаются пересечь границу в разных местах, и мы не будем готовы к этому вызову. Так нам вновь нужно быть решительными» — сказал Науседа.



















