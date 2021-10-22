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«Никто не знает, что будет завтра». Президент Литвы призвал изменить миграционную политику ЕС из-за потока нелегалов с белорусской границы

Гитанас Науседа заявил, что правила ЕС в области миграции и предоставления убежища необходимо изменить, поскольку надо быть готовыми к возможности еще большего наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью, сообщает BNS.

Гитанас Науседа на церемонии перезахоронения Кастуся Калиновского в Вильнюсе в ноябре 2019 года 

«Мы видим продолжающуюся гибридную атаку Беларуси, которая становится все более и более агрессивной, мы видим усилия по облегчению выдачи виз, мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления на Ближнем Востоке. В результате количество мигрантов, потенциально способных пересечь границу ЕС, увеличивается. Поэтому в таких обстоятельствах мы должны изменить законодательство, Шенгенский кодекс, чтобы быть готовыми к этим вызовам со стороны белорусского режима», — подчеркнул президент Литвы.

По его словам, пишет Nashaniva.com, Литва стремится обновить и пересмотреть миграционные правила и правила предоставления убежища, а также принять меры, которые позволили бы ЕС профинансировать возведение физического барьера на границе с Беларусью.

«Это стало необходимым как краткосрочная мера борьбы с кризисом. Потому что никто не знает, что будет завтра: может быть, на границу одновременно приедут три, четыре, пять тысяч мигрантов, или они попытаются пересечь границу в разных местах, и мы не будем готовы к этому вызову. Так нам вновь нужно быть решительными» — сказал Науседа.
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