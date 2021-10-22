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Брюссель не будет финансировать постройку заграждений на границе с Беларусью

Евросоюз не будет выделять из бюджета средства на установку заградительных сооружений на своих внешних границах, в том числе на границе с Беларусью, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Существует финансирование пограничного контроля из европейского бюджета. Оно касается не только оборудования, персонала и необходимого электронного оборудования, но также и так называемой инфраструктуры. Однако я очень четко дала понять, что существует давнее обязательство Еврокомиссии и Европарламента, в соответствии с которым финансирования колючей проволоки и стен не будет", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос об том, пишет interfax.by, возможно ли европейское финансирование заграждений на внешних границах.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
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