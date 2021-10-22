Фото: Александр Найденов для gazetapik.ru.









Данные получены в результате еженедельного всероссийского поквартирного опроса «ФОМнибус» 8–10 октября 2021 года, пишет Reform.by. Статпогрешность не превышает 3,6%.





Безраличны к Лукашенко 37% россиян. Четырьмя месяцами ранее таких было 48%. Скорее плохо к нему относятся 9% (ранее — 10%). Не знали, кто это, всего 3% — в июне их был 1%.





В исследовании есть и другие любопытные результаты. Так, 56% россиян ничего не знают о согласовании Путиным и Лукашенко программы экономической интеграции, при этом знали об этом всего 15%.





Уверены, что Беларусь и Россия в ближайшие годы не объединятся в единое государство, 56% опрошенных — в 2007 году таких было 40%. Верят в объединение 17% россиян. Снижается и число тех, кто готов на гипотетическом референдуме голосовать за объединение. В октябре 2021 года таких было 59% (в 2000 году хотели этого 72%), а против голосовал бы 21%. 7% проигнорировали бы референдум.





В целом большинство россиян (56%) устраивают те отношения между странами, которые сложились на данный момент.