











Элькин охарактеризовал состоявшиеся переговоры израильского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным как "успешные" и "очень важные".





Элькин, который говорит по-русски, пишет Haqqin.az, переводил Беннету во время переговоров с Путиным, отмечает государственное израильское радио "Кан".





Переговоры израильского премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина в Сочи длились пять часов, передает ТАСС.





«Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», - говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра.





В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры двух сторон «продолжительными, конструктивными и доверительными».





Он также отметил, что в повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.





В Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает Jerusalem Post.





В начале встречи глава России отметил, что несмотря на «баталии в их стране» в отношениях двух стран будет преемственность:





«У нас были хорошие деловые отношения с предыдущим правительством Израиля, и мы рады принять премьер-министра в России», - сказал он.





Путин также заявил, что, несмотря на множество проблемных тем, между двумя странами есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно в отношении борьбы с терроризмом.









Беннет, в свою очередь, отметил, что обсудят с президентом России ситуацию в Сирии и усилия по прекращению военной ядерной программы Ирана.





Далее Путин упомянул особую роль СССР в создании еврейского государства, а также высоко оценил растущий товарооборот между странами:





«Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли у истоков создания государства Израиль. Также в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, к которым, мы относимся с особой теплотой. Надо сказать, что и торгово-экономические связи развиваются успешно. За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50 процентов, несмотря на все пандемийные ограничения. Это очень важная составляющая», - сказал президент России.





Нафтали Беннет также отметил роль русскоговорящих израильтян в повседневной жизни страны и назвал Путина «настоящим другом еврейского народа».



