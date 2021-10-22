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Джо Байден пообещал, что США будут защищать Тайвань от нападения Китая

Американский президент Джо Байден обещает военную поддержку острову Тайвань в случае атаки со стороны КНР.



США полностью не признают остров независимым государством, но продают ему оружие, пишет Оfficelife.media. Заявление Байдена сделано на фоне нового витка напряжения между материковым Китаем и Тайванем из-за того, что китайские военные самолеты влетели в зону ответственности острова.

При этом недавно глава КНР Си Цзиньпин заявил о желании официального Пекина объединиться с Тайванем по принципу «одна страна — две системы». Отделение острова от остального Китая произошло после гражданской войны в 1949 году.
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