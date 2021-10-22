Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.





"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.





Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.





Саммит ЕС призвал Беларусь вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно - заявление.