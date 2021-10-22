Решение принято: ЕС введет новые санкции против режима в Беларуси
Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС.
Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.
"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.
Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.
Саммит ЕС призвал Беларусь вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно - заявление.
Источник: tass.ru
17:52 22/10/2021
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