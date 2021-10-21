А работать кто будет?

В Беларуси установлена новая форма характеристики руководящих кадров и работников организаций. Отныне без записи «поддерживает президента и идеологический курс» путь в госорганы и на госпредприятия заказан? Газета « Белорусы и рынок » поинтересовалась у экспертов: кто будет принимать решения, какие критерии станут определяющими и что в итоге получим?





«Идеологически выдержан, морально устойчив»

— В советское время характеристика на человека обычно заканчивалась так: идеологически выдержан, морально устойчив. В Беларуси возвращается примерно такая же форма: поддерживает президента, соответствует идеологическому курсу страны.





Речь идет о том, что каждый соискатель работы на государственном предприятии (организации) или при переходе с одного предприятия на другое обязан быть идеологически выверенным и поддерживать политику государства. Все это мы уже проходили во времена Советского Союза, — говорит председатель независимого Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.





А бывший министр труда Александр Соснов считает, что отбор кадров давно проводится по указанному принципу.





— Не подходит – значит, не согласовывают. Но по большому счету, эта форма характеристики опоздала: селекция и так уже проходит по такому образцу, а на предприятиях и в организациях уже практически не осталось тех, кто придерживается иной идеологии.





С другой стороны, с помощью такой схемы власти пытаются устранить последних несогласных – людей, которые по крайней мере открыто не стоят на позициях власти, — убежден экс-министр. – Мы уже давно перещеголяли советские порядки.





Как будет действовать идеологический отбор?

Идеологический отбор в первую очередь коснется рядовых работников, потому что руководитель по определению уже прошел согласование перед назначением.





— В советское время существовало так называемое номенклатурное соответствие: кадровую политику проводила партия. Каждый уровень работников должен был пройти согласование в определенном партийном комитете.





Например, директора небольших предприятий или их заместители согласовывались с райкомом партии. Внутри действовал партийный комитет, с которым согласовывались начальники цехов. Если партком не согласовывал кандидатуру, директор не имел права подписывать приказ о назначении.





А работников партийных или администрации предприятий пропускали по другой системе согласования. Я работал заместителем секретаря парткома завода «Гомсельмаш», так согласование проходил у первого секретаря ЦК республики, — объяснил Александр Бухвостов.





Лидер независимого профсоюза называет этот механизм «процессом переформатирования личности, которая участвует в производственных процессах».





Чем грозит «переформатирование» личности?

— О последствиях данного решения можно прочитать в книге Джорджа Оруэлла «1984» или в романе братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Там содержатся детальные описания серых людей, которые получаются в результате переформатирования. Люди приводятся в соответствие с теми стандартам, которые накладывает тоталитарное государство на общество, — отметил профсоюзный лидер.





Соискателя работы, который не прошел тест на «моральную устойчивость», по его словам, могут и отфутболить, и отправить «на перевоспитание». Если перевоспитание пройдет успешно, то ему и работу дадут, и премию выпишут, и наградят еще. То есть, одних будут стимулировать, других — отправлять на перевоспитание.





Такая кадровая политика уже давно сказалась на белорусской экономике, считает Александр Соснов.





— Как бы хорошо ты ни работал, но если не понравился начальству – вылетишь. Этот отбор проводится без малого 30 лет. Ведь Беларусь начинала с равных условий с Польшей, а где сейчас мы и где – Польша? И сколько бы ни кричали пропагандисты, что Польше помогает Запад, так ведь и Беларуси все время помогает Россия. И кто помешал нам построить такую экономику? – задается он риторическим вопросом.