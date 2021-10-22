Соцсеть Трампа взломали спустя несколько часов после запуска
В тестовой версии TRUTH Social на странице Дональда Трампа хакеры опубликовали фотографию свиньи.
Новую социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social взломали хакеры спустя несколько часов после запуска тестовой версии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 22 октября.
Неизвестные хакеры на странице Дональда Трампа опубликовали фотографию свиньи.
Напомним, ранее Трамп анонсировал запуск своей соцсети TRUTH Social. Платформа призвана стать альтернативой популярным соцсетям и будет "противостоять тирании технологических гигантов", заявил Трамп.
Источник: korrespondent.net
17:35 22/10/2021
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