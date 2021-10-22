+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соцсеть Трампа взломали спустя несколько часов после запуска

В тестовой версии TRUTH Social на странице Дональда Трампа хакеры опубликовали фотографию свиньи.

Новую социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social взломали хакеры спустя несколько часов после запуска тестовой версии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 22 октября.

Неизвестные хакеры на странице Дональда Трампа опубликовали фотографию свиньи.


Напомним, ранее Трамп анонсировал запуск своей соцсети TRUTH Social. Платформа призвана стать альтернативой популярным соцсетям и будет "противостоять тирании технологических гигантов", заявил Трамп.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]