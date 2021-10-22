Новую социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social взломали хакеры спустя несколько часов после запуска тестовой версии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 22 октября.





Неизвестные хакеры на странице Дональда Трампа опубликовали фотографию свиньи.









Напомним, ранее Трамп анонсировал запуск своей соцсети TRUTH Social. Платформа призвана стать альтернативой популярным соцсетям и будет "противостоять тирании технологических гигантов", заявил Трамп.