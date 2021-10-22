+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МИД Германии не исключил заморозку счетов компаний, содействующих миграции через Беларусь

МИД ФРГ не исключает возможности замораживания счетов компаний, которые содействуют перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те потом направляются в Евросоюз.

Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

"Мы выступаем в ЕС за то, чтобы компаниям, которые в этом участвуют, пригрозили санкциями. Если вы знакомы с системой санкций, то вы знаете, что такие компании и лица попадают в санкционный список, то, например, им грозит запрет на въезд в ЕС и оказание экономических услуг, на практике это может означать, что им придется столкнуться, например, с замораживанием счетов", - сказал Бургер.

Представитель МИД отметил, что первым шагом являются переговоры с компаниями. "Можно констатировать, что в последние недели стало больше прямых рейсов в Минск, например, из Дамаска, Бейрута, из Омана, осуществляются рейсы через Турцию, ОАЭ", - утверждал Бургер.

Федеральная полиция Германии ранее сообщила, что на польской границе наблюдается значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС через Беларусь. С начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, Сирии и Ирана, прибыли через территорию Беларуси и Польши.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]