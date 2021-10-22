Руководителя информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского не пустили в Украину. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, ему запретили въезд в эту страну до 2024 года.













«Сегодня ночью его развернули на границе, когда он ехал в Киев. Запрет въезда до 24 года», - сказано в сообщении в его Telegram-канале.

Там уточняется также, что Воскресенский признан лицом, которое несет угрозу национальной безопасности Украины.

Отметим, что Юрий Воскресенский вышел из тюрьмы после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в октябре 2020-го. Лукашенко приехал туда поговорить с экс-претендентом в президенты и бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции.