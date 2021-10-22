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Генсек НАТО: России не стоит бояться членства Украины

Столтенберг ответил на опасения Путина о членстве Украины в НАТО. Генсек напомнил, что НАТО - оборонный Альянс и не несет угроз России.


Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что России не стоит бояться членства Украины в НАТО. Об этом он заявил по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе в пятницу, 22 октября.

Его попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО уже фактически имеет военное присутствие на территории Украины. Это представляет реальную угрозу для России. 

"Нет. Частично потому, что НАТО – оборонный альянс, а также частично потому, что это Украина и союзники по НАТО будут решать, когда Украина готова присоединиться к альянсу. Никакая другая страна не имеет право ни вмешиваться, ни сказать "нет" этому процессу", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что Украина – суверенное, независимое государство. "А суверенное независимое государство имеет право выбирать свой собственный путь. Поэтому это только Украина будет решать, или она хочет быть членом НАТО, и это тридцати союзникам решать, когда Украина будет соответствовать стандартам НАТО", - добавил он.

Столтенберг заметил, что за последнее десятилетие расширение НАТО только "привнесло мир и стабильность по всей Европе".

"Поэтому нет никаких оснований, чтобы Россия опасалась или имела право применить вето или остановила суверенное государство от присоединения к Альянсу", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для национальных интересов России. Это может подтолкнуть Москву к активным мерам для защиты собственной безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Пескову, что худший сценарий уже состоялся.
Источник: korrespondent.net
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