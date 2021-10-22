Перед началом заседания президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС следует ожидать еще большего количества мигрантов из Беларуси. Он повторил слова о "гибридных атаках Беларуси", которые звучат из уст многих руководителей стран ЕС и Еврокомиссии.





По словам Науседы, власти Беларуси не прекращают меры по привлечению нелегальных мигрантов. И их становится все больше.





"Я уверена, что саммит даст жесткий и единственный ответ на это поведение Беларуси", — сказала накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.