Президент Литвы: Следует ожидать еще большего количества мигрантов из Беларуси
22 октября саммит глав стран ЕС рассмотрит миграционный кризис и примет решение. Брюссель возлагает ответственность за него на официальный Минск.
Перед началом заседания президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС следует ожидать еще большего количества мигрантов из Беларуси. Он повторил слова о "гибридных атаках Беларуси", которые звучат из уст многих руководителей стран ЕС и Еврокомиссии.
По словам Науседы, власти Беларуси не прекращают меры по привлечению нелегальных мигрантов. И их становится все больше.
"Я уверена, что саммит даст жесткий и единственный ответ на это поведение Беларуси", — сказала накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник: euroradio.fm
13:35 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение