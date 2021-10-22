На протяжении многих лет организация занималась продвижением Орхусской конвенции в Беларуси, а также была автором сообщений в комитет по ее соблюдению, в том числе касающихся давления на экоактивистов.





Как отмечает «Экодом», решение не только признает ликвидацию организации нарушением конвенции, но и предусматривает приостановление для Беларуси прав и привилегий по конвенции, если страна не сделает шаги для восстановления регистрации «Экодома» до 1 декабря 2021 года.





Приостановление вступит в силу 1 февраля 2022 года.





«На протяжении всей встречи участники пытались найти компромисс для разрешения данного вопроса, однако безуспешно. Это первый случай в истории конвенции, когда все попытки достигнуть консенсуса были исчерпаны и стороны вынуждены были прибегнуть к принятию решения голосованием», — говорится в сообщении.





Решение поддержали 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, Грузия, Исландия, Норвегия, Сербия, Швейцария, Черногория. Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова воздержалась.





Таким образом, 34 из 39 государств поддержали данное решение и призвали Беларусь отменить ликвидацию ОО «Экодом».





Это первый случай в истории конвенции, когда одного из коммуникантов комитета по ее соблюдению ликвидировали. Орхусской конвенции в этом году исполнилось 20 лет.





«Принятие решения по Беларуси с важными выводами и рекомендациями действительно показывает приверженность духу экологической демократии. И это безусловно важно как для отдельных людей и организаций, так и для продвижения принципов самой конвенции.





Так мы признаем, что судьба лиц, реализующих экологические права, является крайне значимой и конвенция способствует их защите», — сказала директор «Экодома» Марина Дубина в заключительном слове.





31 августа Верховный суд Беларуси постановил ликвидировать РОО «Экодом». Организация 25 лет продвигала идеи устойчивого развития, занималась защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской конвенции в Беларуси.





«Экодом» наблюдал за ходом строительства Белорусской АЭС и готовил экспертные замечания по нему.





Орхусская конвенция — конвенция Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».





Цель конвенции — поддержка защиты прав человека на благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.





Конвенция для Беларуси вступила в силу 30 октября 2001 года.