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Егоров: Отношение Лукашенко к коронавирусу - своеволие правителя

Политолог - о позиции властей по борьбе з коронавирусом в период четвертой мощной волны пандемии, накрывшей Беларусь.


"Здесь присутствует так называемый «эффект колеи», зависимости от предыдущей риторики, — комментирует сегодняшнюю ситуацию «Филину» Андрей Егоров. — Вопрос ковида сразу политизировался. И чем глубже становился политический кризис, тем чаще власти говорили о том, что Беларусь была эффективной в борьбе с коронавирусом, и не следовала тому паттерну, который использовали западные страны. 

Мол, протесты, — это такая месть за поведение во время пандемии. И такие мнения высказывались не раз.

И когда меры социального дистанцирования и использования масок начали активно вводиться во время теперешней волны ковида в Беларуси, то это, как мы видели, вызвало недовольство с самого верха.

Если мы проанализируем первую волну ковида и того, что происходит сейчас, то можно усмотреть схожесть развития поведения государственных органов. Во время первой волны мы видели попытки достаточно рациональных действий со стороны Минздрава. Были попытки нормальной коммуникации с обществом, проводилась мобилизация системы.

Но поведение резко менялось, как только начиналось взаимодействие с Лукашенко. Как только сверху спускались спорные указания, то все откатывалось назад. То же самое происходит и сейчас.

Кризис развивается на местах, где много больных, в больницах не хватает коечного фонда, не хватает аппаратов вентиляции легких, средств индивидуальной защиты. И на местном уровне требуют решения задач. И иногда случается, что на местном уровне действуют наперекор центральным властям.

Мы видим зачастую хаотическое метание местных органов власти, и попытки выработать какую-то рациональную политику, несмотря на те заявления, которые звучат сверху.

Во время первой волны ковида исследования показали, что действия властей привели к катастрофическому обвалу доверия к госорганам и госСМИ. Люди тогда не оценили действия властей, которых, де-факто, и не было. Но при этом видели тот вклад, который вносила сама общественность в борьбе с пандемией.

Нынешнее своеобразное отношение Лукашенко к коронавирусу — это такое своеволие правителя, который живет в довольно благоприятном для себя окружении, которое не может с ним спорить.

И именно создание такой вот «теплой ванной» не дает ему понять политических последствий таких действий".
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