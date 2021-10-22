



Андрей Егоров. — Вопрос ковида сразу политизировался. И чем глубже становился политический кризис, тем чаще власти говорили о том, что Беларусь была эффективной в борьбе с коронавирусом, и не следовала тому паттерну, который использовали западные страны. "Здесь присутствует так называемый «эффект колеи», зависимости от предыдущей риторики, — комментирует сегодняшнюю ситуацию «Филину» . — Вопрос ковида сразу политизировался. И чем глубже становился политический кризис, тем чаще власти говорили о том, что Беларусь была эффективной в борьбе с коронавирусом, и не следовала тому паттерну, который использовали западные страны.





Мол, протесты, — это такая месть за поведение во время пандемии. И такие мнения высказывались не раз.





И когда меры социального дистанцирования и использования масок начали активно вводиться во время теперешней волны ковида в Беларуси, то это, как мы видели, вызвало недовольство с самого верха.





Если мы проанализируем первую волну ковида и того, что происходит сейчас, то можно усмотреть схожесть развития поведения государственных органов. Во время первой волны мы видели попытки достаточно рациональных действий со стороны Минздрава. Были попытки нормальной коммуникации с обществом, проводилась мобилизация системы.





Но поведение резко менялось, как только начиналось взаимодействие с Лукашенко. Как только сверху спускались спорные указания, то все откатывалось назад. То же самое происходит и сейчас.





Кризис развивается на местах, где много больных, в больницах не хватает коечного фонда, не хватает аппаратов вентиляции легких, средств индивидуальной защиты. И на местном уровне требуют решения задач. И иногда случается, что на местном уровне действуют наперекор центральным властям.





Мы видим зачастую хаотическое метание местных органов власти, и попытки выработать какую-то рациональную политику, несмотря на те заявления, которые звучат сверху.





Во время первой волны ковида исследования показали, что действия властей привели к катастрофическому обвалу доверия к госорганам и госСМИ. Люди тогда не оценили действия властей, которых, де-факто, и не было. Но при этом видели тот вклад, который вносила сама общественность в борьбе с пандемией.





Нынешнее своеобразное отношение Лукашенко к коронавирусу — это такое своеволие правителя, который живет в довольно благоприятном для себя окружении, которое не может с ним спорить.





И именно создание такой вот «теплой ванной» не дает ему понять политических последствий таких действий".