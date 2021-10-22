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Госкомвоенпром заявил о создании снайперской винтовки

Госкомвоенпром утверждает, что SCR-1200 произвели конструкторы одного из беларуских предприятий. Она является глубокой модернизацией снайперской винтовки Драгунова (СВД).


Оружие приспособлено под патрон 7.62х54R и представлено в трех модификациях: SCR-1200M, SCR-1200P, SCR-1200W.

По информации Госкомвоенпрома, винтовка получила новый обвес, были убраны деревянные и пластмассовые щеки. Ствол и ствольная коробка уложены в цевье из легкого металлического сплава с расположенной сверху и снизу по всей длине планкой Пикатинни.

Вместо деревянного установлен телескопический приклад со щекой и возможностью отдельной регулировки затыльника, щеки и длины приклада.

В SCR-1200 появилась возможность применять не только штатный дульный тормоз-компенсатор, но и супрессорное устройство беспламенной и малошумной стрельбы, которое уменьшает подброс и увод ствола в сторону, что положительным образом сказывается на точности и кучности боя.

Поперечник рассеивания из 10 патронов на дальности 100 метров на новой винтовке в ходе испытаний составил не более 5 см.

Максимальная прицельная дальность при стрельбе с открытого прицела, составила 1200 м, как и у штатной СВД. Эффективность поражения увеличена до 600 метров.

Винтовка уже прошла серию испытаний в спецподразделениях беларусских силовых структур.
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