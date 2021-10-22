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Немецкие политики рассказали, когда выберут преемника Меркель

В Германии представители Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" планируют быстро сформировать новое правительство.

 Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц, сообщила "Немецкая волна" 21 октября со ссылкой на генеральных секретарей СДП и СДПГ Фолькера Висинга и Ларса Клингбайля.

Клингбайль сказал, что 27 октября начнут работать отдельные рабочие группы трех партий. К 10 ноября они согласуют позиции, которые обсудят в основных переговорных группах. Детали будущего коалиционного договора будут согласовывать политики из 22 рабочих групп.

По словам Висинга, коалиционное соглашение должно быть готово к концу ноября. На неделе, которая начнется с 6 декабря, в Бундестаге могут избрать нового федерального канцлера и сформировать новое правительство, отметил политик. Его цитирует gordonua.com
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