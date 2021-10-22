



В суде Жлобинского района вынесен приговор по уголовному делу по ст. 370 УК РБ (надругательство над госсимволами) в отношении двух местных жителей. Это политзаключенные Илья Патрушев и Виктор Шмигельский. В марте им уже присудили по три года колонии за участие в акциях протеста в Жлобине после выборов.





Согласно обвинению, в сентябре 2020 года Патрушев и Шмигельский сняли с отделения «Белпочты» государственный флаг и зашли в ближайший двор, где «продолжали оскорбительные действия в отношении государственного символа».





Судья Наталья Качалова признала их виновными и назначила по одному году «химии» каждому.





По правилу сложения наказаний, политзаключенным присудили два года и восемь месяцев колонии. Таким образом, к прежнему наказанию прибавилось еще по два месяца колонии, пишет НН.







