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Политзаключенным, которые отбывают срок в колонии, вынесли приговоры еще и за надругательство над флагом

Политзаключенных Илью Патрушева и Виктора Шмигельского, которые уже отбывают наказание, снова судили. На этот раз — за надругательство над государственным флагом, сообщают правозащитники.


В суде Жлобинского района вынесен приговор по уголовному делу по ст. 370 УК РБ (надругательство над госсимволами) в отношении двух местных жителей. Это политзаключенные Илья Патрушев и Виктор Шмигельский. В марте им уже присудили по три года колонии за участие в акциях протеста в Жлобине после выборов.

Согласно обвинению, в сентябре 2020 года Патрушев и Шмигельский сняли с отделения «Белпочты» государственный флаг и зашли в ближайший двор, где «продолжали оскорбительные действия в отношении государственного символа».

Судья Наталья Качалова признала их виновными и назначила по одному году «химии» каждому.

По правилу сложения наказаний, политзаключенным присудили два года и восемь месяцев колонии. Таким образом, к прежнему наказанию прибавилось еще по два месяца колонии, пишет НН.
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