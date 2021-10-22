"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсация – я перенес операцию на позвонке, на спине, очень серьезную операцию", – приводит ТАСС слова Назарбаева





По его словам, в марте 2011 года он присутствовал на концерте, после окончания которого почувствовал, что не может переставить ногу: "Оказалось, что у меня проблемы в позвонках, и сделал операцию. Вылечился, все нормально. Это тоже имело значение для принятия решения мной. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Надо было уходить, уходить еще был не готов, потому что вопрос преемника не был решен... Прошло более двух лет, я не жалею", – отметил бывший глава казахского государства.





Назарбаев также указал, что, не считая этого случая, он никогда ничем не болел, не болеет и сейчас, пишет haqqin.az





19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, заявил о сложении полномочий. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а также имеет статус почетного сенатора.







