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Арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

На Ямайке по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза арестовали гражданина Колумбии.


В полиции сообщили, что "этот человек очень опасен". Фото: Reuters


Задержанного зовут Марио Антонио Паласиоса, пишет Reuters со ссылкой на национальную полицию Гаити.

"Среди основных подозреваемых - группа колумбийских наемников. Пока еще никому не предъявили обвинений, но Паласиос является частью этой группы. Он очень опасен", - говорится в сообщении.

Власти Ямайки подтвердили факт ареста, но не сообщили никаких подробностей.

7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза. Она выжила.

В феврале в Гаити по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента задержали более 20 человек.
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