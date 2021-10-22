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«По неопытности повез». Назарбаев рассказал о подарке Клинтону

Нурсултан Назарбаев рассказал о том, какой подарок «по неопытности» подарил 42-му президенту США Биллу Клинтону,

В рамках интервью к документальному фильму «Штрихи к портрету. Откровение» Назарбаева спросили, какие знаки внимания и подарки от глав государств ему больше запомнились, пишет centralasia.media

«Западные государства этим не увлекаются. По своей неопытности я повез Клинтону небольшой ковер с его портретом. Наша алматинская фабрика выткала. Я думал, что он повесит и будет смотреть на себя. Мы передали этот подарок. Потом я прихожу на встречу, и в приемной секретарша шпилькой прямо на его носу стоит. Он постелил в приемной. У них это запросто.

Наши постсоветские республики подарками увлекаются. Гурбангулы Бердымухамедов (президент Туркменистана) ахалтекинского коня подарил. Хороший подарок, от души. Или узбекские халаты дарят, или изделия. Кыргызы тоже лошадей дарят», - рассказал Назарбаев.

Казахстан, по его словам, тоже дарит подарки.

«Вся моя сознательная жизнь проходит в политике. Когда я спросил того же Джорджа Буша-старшего на пенсии – как он сейчас. Он ответил, что телевизор не смотрит, газеты не читает, за новостями не следит. Вот я так не могу. Я его вспоминаю часто, первый мой визит в Вашингтон при президенте Джордше Буше-старшем, когда мы решали вопрос ядерной тематики. Он говорит пойдем в комнату отдыха. Заходим туда и валяются детские игрушки, говорит, что внуки приходят. Потом спросил, каким спортом я занимаюсь. Я сказал, что в теннис играю. Я приезжаю в гостиницу, а у меня в комнате коробка теннисных мячей и машина, которая их подает. Но это же какое внимание», - отметил Назарбаев.
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