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"Величайший каскад кризисов". Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире началась новая гонка вооружений.

Об этом он заявил 21 октября на дебатах Совбеза ООН по проблемам женщин, мира и безопасности. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба ООН.
"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что в прошлом году доля военных расходов в ВВП стран показала максимальное увеличение с 2009 года и составила около $2 трлн в год.

До этого в сентябре этого года Гутерриш писал в Twitter о том, что человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению".

"Во всем мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия. [...] Пришло время навсегда решить ядерный конфликт, уничтожить ядерное оружие и открыть новую эру доверия и мира", – отмечал он, пишет gordonua.com
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