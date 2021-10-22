Об этом он заявил 21 октября на дебатах Совбеза ООН по проблемам женщин, мира и безопасности. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба ООН.

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.





Генсек ООН подчеркнул, что в прошлом году доля военных расходов в ВВП стран показала максимальное увеличение с 2009 года и составила около $2 трлн в год.





До этого в сентябре этого года Гутерриш писал в Twitter о том, что человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению".



