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Песков: формат проведения Высшего госсовета СГ определит эпидситуация

Планировалось, что заседание пройдет в ноябре текущего года в очном формате.

Как пишет Sputnik, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что может повлиять на формат проведения Высшего государственного совета Союзного государства.
Ранее стало известно, что заседание Высшего госсовета должно пройти 4 ноября в белорусской столице. Александр Лукашенко и Владимир Путин должны поставить свои подписи под союзными программами интеграции.

"Формат будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации", – ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, состоится заседание в Москве или в Минске.
Также в четверг 21 октября состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси и России: Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили в том числе вопросы подготовки к заседанию ВГС.
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