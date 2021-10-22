Как пишет Sputnik, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что может повлиять на формат проведения Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее стало известно, что заседание Высшего госсовета должно пройти 4 ноября в белорусской столице. Александр Лукашенко и Владимир Путин должны поставить свои подписи под союзными программами интеграции.





"Формат будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации", – ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, состоится заседание в Москве или в Минске.

Также в четверг 21 октября состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси и России: Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили в том числе вопросы подготовки к заседанию ВГС.