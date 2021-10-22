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Политолог — про постепенную милитаризацию гражданских структур

Усов считает: «Если бы у Лукашенко были возможности и ресурсы, он бы назначал сотрудников КГБ директорами детских садиков»

— Если бы у Лукашенко были возможности и ресурсы, он бы назначал сотрудников КГБ, военных и милицейских генералов ректорами университетов, директорами детских садиков. Чтобы бравые вояки уже с малых лет учили будущих граждан страны ходить строем, не иметь своего мнения и голосовать только за Лукашенко, — пишет Павел Усов.

Тенденции последних месяцев — постепенная милитаризация гражданских структур (например, заместителем председателя президиума Национальной академии наук Беларуси назначен бывший командир спецподразделения «Альфа» КГБ Олег Чернышёва), говорит о том, что Лукашенко может доверять только тем, кто повязан с ним. Тем, кто потеряет все с его уходом.

Также он понимает, что кризис в стране не разрешится, а значит дальнейшее расширение военного управления и контроля жизненно необходимо.

фото В Толочко для иллюстрации, с сайта sputnik.by

Опять же, проводить в этих условиях референдум, создавать ненужное напряжение в системе и обществе, а милитаризация свидетельствует о том, что Лукашенко окончательно решился на этот шаг, — означает, что конституционные «изменения» будут иметь далекоидущие последствия. Они будут касаться полного ухода Лукашенко от участия в последующих выборах (пожизненное правление) и введения механизмов внутри кланового сохранения власти.

Формально внедрить новые элементы в систему необходимо минимум, до «новых выборов» в «парламент», максимум, до конца «президентского срока» в 2025 году.

Кстати такая схема будет вполне устраивать новый политический класс, которым становятся силовики-каратели. Правда для страны это будет означать ее более быструю деградацию.
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