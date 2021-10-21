Брест 10 августа. Фото: «Брестская газета»





19 октября гособвинение запросило следующие наказания для участников процесса:





по двум статьям — ч. 2 ст. 293 и ч. 3 ст. 205 УК («кража») — путем сложения:





- Шафаренко Яков — 5 лет 6 месяцев колонии усиленного режима + штраф 100 базовых;

- Филимонов Станислав — 5 лет колонии усиленного режима + штраф 100 базовых

по ч. 2 ст. 293 УК:





- Пекач Евгений — 5 лет колонии усиленного режима (путем сложения с неотбытой «химией» в 1,5 года);

- Телешман Александр — 4 года 6 месяцев колонии общего режима;

- Антонов Марк, Веремей Илья, Волков Руслан, Горчанюк Игорь, Концевич Филипп, Совпель Иван, Троцюк Сергей — по 4 года колонии усиленного режима каждому;

- Климчук Артём, Козловский Виктор, Романов Глеб, Сидюк Роман, Телипко Лев, Тимофеев Александр, Хабовец Даниил — по 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима каждому;

- Мазько Павел — 3 года 6 месяцев общего режима;





Что известно о судебном процессе?

10 августа Иван Совпель купил в ресторане КФС два бургера в бумажном пакете. Когда со стороны сотрудников прилетела светошумовая граната, он на эмоциях кинул этот пакет. Также Совпелю вменяется, что он поднял плитку и опустил ее возле себя. Свою вину мужчина не признает.





Также, в материалах дела есть видео от 10.08.2020, согласно которому 19-летний Лев Телипко что-то кидает, по версии обвинения, в сторону милиционеров. На заседании парень рассказал, что он тогда просто стоял и снимал на телефон, после чего его толкнули — телефон выпал из рук и разбился; на эмоциях парень в сторону от себя кинул чехол от телефона, тот пролетел всего пару метров, а расстояние до милиционеров было около 50 метров. Больше никаких действий Льву не вменяется, однако обвинение квалифицирует поступок парня как «участие в массовых беспорядках».





На одном из процессов Сергей Троцюк заявил, что 10 августа был ранен. Он лежал в больнице, где ему пересаживали кожу (справки предоставлены суду). А судят его за то, что он кинул пластиковую бутылку якобы в сторону сотрудников и поднял кусок асфальта. Известно, что с материалами дела Сергей ознакомился только на суде, в СИЗО такой возможности ему не предоставили.





Станиславу Филимонову и Якову Шафаренко также вменяют кражу 6 тонн труб до декабря 2020. На суде мужчины объясняли, что трубы лежали ржавые и заросшие, рядом с недостроенным зданием, где уже несколько лет ничего не происходит, и куда можно беспрепятственно попасть. Потому они посчитали трубы металлоломом и начали сдавать их в соответствующий пункт приема.





В рамках дела о так называемых «беспорядках» 10 августа 2020 года в Бресте уже осуждено 46 человек. В сумме они получили 171 год и 6 месяцев лишения свободы.











