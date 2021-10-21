Штаб-квартира НАТО (Фото: Yves Herman / Reuters)





В НАТО разработали «Концепцию сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве», которая представляет собой стратегический план по защите от потенциального нападения России одновременно на нескольких фронтах, пишет РБК со ссылкой на Reuters.





По информации агентства, секретный документ должны согласовать министры обороны стран — членов НАТО 21 октября.





Концепция, отмечает агентство, подтверждает основную цель альянса — сдерживание России, несмотря на растущее внимание к Китаю. Выработанная стратегия направлена на подготовку к одновременной атаке в Балтийском и Черноморском регионах, которая может включать ядерные удары, взлом компьютерных сетей и нападение из космоса.





«В ней описаны угрозы XXI века и то, как с ними бороться», — пояснил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.





Официальные лица на Западе подчеркивают, что не считают российское нападение неизбежным.





«Это путь сдерживания, — сказала о плане министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. — И это адаптация к нынешнему поведению России, а мы наблюдаем нарушения, в частности воздушного пространства над странами Балтии, а также участившиеся инциденты в Черном море».





Генерал в отставке Бен Ходжес, который командовал вооруженными силами США в Европе с 2014 по 2017 год, сказал, что надеется, что план будет способствовать большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что означает увеличение военных ресурсов в Черноморском регионе. «На мой взгляд, это более вероятный очаг напряженности, чем Прибалтика», — считает Ходжес.





Джейми Ши, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, ныне работающий в аналитическом центре «Друзья Европы» в Брюсселе, отметил, что план может также помочь закрепить фокус на России в то время, когда основные союзники по блоку стремятся усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей военной мощи Китая. «До сих пор считалось, что Россия — это неприятность, но не непосредственная угроза. Но русские делают некоторые тревожные вещи. Они практикуются в робототехнике, а гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть очень разрушительными», — пояснил Ши.





Стратегический план намерены утвердить на фоне резкого ухудшения отношений блока с Россией. После объявления НАТО 6 октября о сокращении численности российского представительства при своей штаб-квартире в Брюсселе наполовину Москва полностью приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО и закрыло военную миссию связи, а также информбюро НАТО в Москве.





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 октября заявил, что Североатлантический альянс готов продолжать диалог с Россией несмотря на закрытие своего представительства.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что НАТО и генсек организации загнали отношения с Россией в тупик. «Североатлантический блок и непосредственно его генсек Йенс Столтенберг лично постарались на славу, они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны», — сказала Захарова на брифинге.





Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что первые шаги к нормализации отношений должны сделать в Брюсселе. «Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС», — утверждает он.



























