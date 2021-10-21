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Супругов осудили уже восьмой раз подряд, они почти 100 суток за решёткой

В Минске супругов осудили уже восьмой раз подряд, они почти 100 суток за решёткой. Это — Анастасия Крупенич-Кондратьева и Сергей Крупенич, которых недавно правозащитники признали политзаключёнными.

Анастасия Крупенич-Кондратьева и Сергей Крупенич / @viasna96​

На них в Ленинском РУВД столицы продолжают составлять протоколы за пересыл друг другу новостей из телеграмм-каналов, которые в Беларуси признали "экстремистскими", пишет Еврорадио. Сутки за "экстремизм" в частной переписке постоянно добавляются, Анастасия Крупенич-Кондратьева и Сергей Крупенич остаются на Окрестина. На этот раз они получили по 13 суток административного ареста.

Каждый суд происходит по одной и той же статье — 19.11 КоАП, "распространение экстремистских материалов". 26-летних Анастасию и Сергея первый раз задержали в середине июля. Как сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae, если бы не сегодняшний приговор, молодые люди вышли бы на свободу 22 и 23 октября. Однако судья Татьяна Шотик не обратила внимания на ошибки в материалах дела и на огромный срок, который минчане уже отбыли. Более того, вместо того, чтобы отправить дело на доработку, во время заседания сама искала доказательства виновности задержанных.

Супруги в целом проведут на Окрестина 112 и 111 суток соответственно. Им придётся оплатить питание в ЦИПе. Один день стоит 14 рублей и 50 копеек. Получается более 1600 рублей каждому.
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