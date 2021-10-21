«Соскучился по мороженому». Первое мини-интервью на свободе политзаключенного Фурманова, который проходил по «делу Тихановского»
Сегодня на свободу вышел политзаключенный Дмитрий Фурманов. Он проходил по «делу Тихановского». По дороге домой из колонии «Витьба», где его уже встречали родные, мы задали ему несколько вопросов о его состоянии и планах на будущее.
Дмитрий Фурманов. Фото из социальных сетей
Год и три месяца Дмитрий пробыл в СИЗО, а почти в самом конце срока его перевели в колонию, где после отбытия карантина он почти сразу попал в штрафной изолятор и пробыл в нем до дня освобождения (около полутора месяца). Причины водворения в ШИЗО, по мнению Дмитрия, были надуманные. Просто чтобы изолировать его от других осужденных. Для чего это делалось — непонятно.
Парень признается, пишет Nashaniva.com, что для него этот период стал самым сложным за всё время отсидки:
«Меня успели распределить в отряд, но в итоге я там так и не числился, поскольку находился в ШИЗО. Хуже карцера место сложно придумать. Ты один, нет никакой информации от людей, новостей, писем… Кроме того, я попал туда, когда отопительный сезон еще не начался — было очень холодно. Спать невозможно. Теперь надо будет немного подлечиться, так как здоровье оставляет желать лучшего».
Дмитрий с матерью сразу после освобождения. Фото: svaboda.org.
За время нахождения за решеткой Дмитрий получил около тысячи писем. Но он уверен, что ему передали не все: особенно плохо письма доходили в жодинском СИЗО.
«Сталкивался с другими заключенными по политическим делам. Это обычные люди, я даже не знаю, признаны ли они официально политзаключенными. Были задержаны за комментарии в интернете, например. То есть ничего такого серьезного не совершали».
Свое заключение Дмитрий воспринимает как службу в армии.
«В армии у меня не было возможности побывать — вот, наверное, и побывал. За полтора года произошла капитальная закалка силы и духа. Это большая школа жизни. Можно было бы озлобиться, но такого у меня нет. Я уверен, что у нас все получится. Чем больше усилий от людей, тем будет больше перемен», — говорит Дмитрий
Первое, что Дмитрию захотелось купить на свободе, — это мороженое и кофе.
«Я очень соскучился по мороженому, по сладкому. А кофе нужен, чтобы бодрость восстановить. В целом я сейчас мечтаю хорошо выспаться: в карцере это было невозможно: от холода спасался, делая зарядку ночью. А планы на будущее буду строить после отдыха и реабилитации — надо восстановиться».
***
Дмитрий являлся членом инициативной группы Светланы Тихановской и был задержан прямо на пикете по сбору подписей 29 мая 2020 года. Это тот день, когда произошел инцидент со странным падением милиционера на асфальт, после которого и начался «хапун» соратников Тихановского и его самого. Сам Дмитрий Фурманов при этом продолжал сидеть за столом и собирать подписи, но его задержали и вынесли с пикета вместе со стулом, в итоге приговорили к двум годам колонии по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
29 мая 2020 года. Фото Ольги Карякиной
Дмитрий несколько раз голодал в знак протеста против предъявленного ему обвинения. Голодовку также начинали его мама и его девушка.
Срок лишения свободы в два года Дмитрию пересчитали: 1 день СИЗО засчитывается за 1,5 дня колонии общего режима.
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20:32 21/10/2021
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