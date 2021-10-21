Год и три месяца Дмитрий пробыл в СИЗО, а почти в самом конце срока его перевели в колонию, где после отбытия карантина он почти сразу попал в штрафной изолятор и пробыл в нем до дня освобождения (около полутора месяца). Причины водворения в ШИЗО, по мнению Дмитрия, были надуманные. Просто чтобы изолировать его от других осужденных. Для чего это делалось — непонятно.





Парень признается, пишет Nashaniva.com, что для него этот период стал самым сложным за всё время отсидки:









«Меня успели распределить в отряд, но в итоге я там так и не числился, поскольку находился в ШИЗО. Хуже карцера место сложно придумать. Ты один, нет никакой информации от людей, новостей, писем… Кроме того, я попал туда, когда отопительный сезон еще не начался — было очень холодно. Спать невозможно. Теперь надо будет немного подлечиться, так как здоровье оставляет желать лучшего».









Дмитрий с матерью сразу после освобождения. Фото: svaboda.org.





За время нахождения за решеткой Дмитрий получил около тысячи писем. Но он уверен, что ему передали не все: особенно плохо письма доходили в жодинском СИЗО.





«Сталкивался с другими заключенными по политическим делам. Это обычные люди, я даже не знаю, признаны ли они официально политзаключенными. Были задержаны за комментарии в интернете, например. То есть ничего такого серьезного не совершали».





Свое заключение Дмитрий воспринимает как службу в армии.





«В армии у меня не было возможности побывать — вот, наверное, и побывал. За полтора года произошла капитальная закалка силы и духа. Это большая школа жизни. Можно было бы озлобиться, но такого у меня нет. Я уверен, что у нас все получится. Чем больше усилий от людей, тем будет больше перемен», — говорит Дмитрий





Первое, что Дмитрию захотелось купить на свободе, — это мороженое и кофе.





«Я очень соскучился по мороженому, по сладкому. А кофе нужен, чтобы бодрость восстановить. В целом я сейчас мечтаю хорошо выспаться: в карцере это было невозможно: от холода спасался, делая зарядку ночью. А планы на будущее буду строить после отдыха и реабилитации — надо восстановиться».





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Дмитрий являлся членом инициативной группы Светланы Тихановской и был задержан прямо на пикете по сбору подписей 29 мая 2020 года. Это тот день, когда произошел инцидент со странным падением милиционера на асфальт, после которого и начался «хапун» соратников Тихановского и его самого. Сам Дмитрий Фурманов при этом продолжал сидеть за столом и собирать подписи, но его задержали и вынесли с пикета вместе со стулом, в итоге приговорили к двум годам колонии по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).









29 мая 2020 года. Фото Ольги Карякиной





Дмитрий несколько раз голодал в знак протеста против предъявленного ему обвинения. Голодовку также начинали его мама и его девушка.





Срок лишения свободы в два года Дмитрию пересчитали: 1 день СИЗО засчитывается за 1,5 дня колонии общего режима.











