







«Если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином, да и не хочет им называться. Поэтому надо вносить изменения в действующее законодательство и предлагать его на обсуждение, может, даже на общественное, а потом в Палату представителей, – заявил он в эфире «Альфа Радио».





По его словам, пишет Телеграф, в Беларуси «могут быть другие взгляды на политическое и экономическое развитие страны»:





«Пожалуйста, образовывай политическую партию, агитируй, рассказывай. У нас свобода слова. Но не призывай к насильственному свержению, [действуй] в рамках законодательства. Отстаивай точку зрения, завоевывай место в Палате представителей, улучшай страну».





Давыдько заявил: «Критиковать можно. Одно условие для тех, кто критикует: надо любить объект критики, уважать как минимум и желать его усовершенствовать».





Депутат считает, что «критиковать просто так, причем за чужие деньги, недопустимо».





«Они еще придут за нашими детьми» — депутат Давыдько рассказал, где готовилась «протестная история», и о том, сколько человек ушли из «Белой Руси»

Депутат Палаты представителей, председатель объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько высказался о массовых протестах в Беларуси, которые прошли в августе 2020, что на них повлияло, а также о предстоящей борьбе.