«Надо любить объект критики» — Депутат Давыдько рассказал, как и кого можно критиковать белорусам
Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько высказал мнение о законопроекте о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям, который уже одобрили в первом чтении и рассказал, кого можно критиковать белорусам.
«Если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином, да и не хочет им называться. Поэтому надо вносить изменения в действующее законодательство и предлагать его на обсуждение, может, даже на общественное, а потом в Палату представителей, – заявил он в эфире «Альфа Радио».
По его словам, пишет Телеграф, в Беларуси «могут быть другие взгляды на политическое и экономическое развитие страны»:
«Пожалуйста, образовывай политическую партию, агитируй, рассказывай. У нас свобода слова. Но не призывай к насильственному свержению, [действуй] в рамках законодательства. Отстаивай точку зрения, завоевывай место в Палате представителей, улучшай страну».
Давыдько заявил: «Критиковать можно. Одно условие для тех, кто критикует: надо любить объект критики, уважать как минимум и желать его усовершенствовать».
Депутат считает, что «критиковать просто так, причем за чужие деньги, недопустимо».
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19:04 21/10/2021
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