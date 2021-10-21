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«Надо любить объект критики» — Депутат Давыдько рассказал, как и кого можно критиковать белорусам

Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько высказал мнение о законопроекте о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям, который уже одобрили в первом чтении и рассказал, кого можно критиковать белорусам.



«Если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином, да и не хочет им называться. Поэтому надо вносить изменения в действующее законодательство и предлагать его на обсуждение, может, даже на общественное, а потом в Палату представителей, – заявил он в эфире «Альфа Радио».

По его словам, пишет Телеграф, в Беларуси «могут быть другие взгляды на политическое и экономическое развитие страны»:

«Пожалуйста, образовывай политическую партию, агитируй, рассказывай. У нас свобода слова. Но не призывай к насильственному свержению, [действуй] в рамках законодательства. Отстаивай точку зрения, завоевывай место в Палате представителей, улучшай страну».

Давыдько заявил: «Критиковать можно. Одно условие для тех, кто критикует: надо любить объект критики, уважать как минимум и желать его усовершенствовать».

Депутат считает, что «критиковать просто так, причем за чужие деньги, недопустимо».

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