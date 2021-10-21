







Новый вариант Конституции Беларуси будет доработан в течение месяца, заявил глава администрации президента Игорь Сергеенков после совещания во Дворце Независимости.





По его мнению, пишет Sputnik, очередная редакция Основного закона является серьезным документом и даже эпохальным. Поэтому необходимо посмотреть на будущее, как он будет работать.





"Какие у нас сегодня риски, вызовы и угрозы и какие будут завтра. Не просто так - сесть и написать юридические формулировки, а исходя из опыта предшествующих поколений что-то спрогнозировать. Работа очень серьезная", - считает глава президентской администрации.





Игорь Сергеенко заверил, что процесс доработки документа продлится еще около месяца.





"Думаю, что к декабрю, может быть, к концу ноября выйдем на всенародное обсуждение", - предположил он.





Высокопоставленный чиновник рассказал, что сейчас конституционная комиссия занимается в основном вопросами формирования и функционирования Всебелорусского народного собрания.





Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что голосование по новому проекту Конституции республики состоится не позднее февраля будущего года.





Конституционные изменения





Ранее председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщил, что всего предложено изменить 53 статьи Основного закона, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить.





В числе предложений - сохранение президентской формы правления и проведение перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций.





Кроме того, планируется закрепление и установление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.





Также предлагается поднять конституционный статус Центральной избирательной комиссии и создать условия для полной реализации избирательных прав белорусских граждан.





Помимо этого предполагается ввести новый правозащитный институт - уполномоченного по правам человека, а также расширить права граждан страны на прямое обращение в Конституционный суд.