



На аудиодорожке с плохим качеством звука голос, который приписывают Каддафи, говорит о произошедшем в его стране. Он готов к "смерти в этой битве за арабизм, ислам, принципы, ценности, справедливость перед лицом агрессии и притеснений". Муаммар Каддафи отметил в аудиозаписи, что 40 стран осуществили агрессию против Ливии в свете 40-летней кровавой борьбы за правду, справедливость и достоинство против сил угнетения. По его словам, "падение столицы Ливии, Триполи, оказавшейся в руках сил НАТО и исламистских террористических группировок, произошло из-за предательства", пишет Haqqin.az.





Он обратился также к своей жене Сафии и дочери Аише, пожелав им радости и счастья, и заметил, что он "мужественно и с верой идет на смерть и гордится своей страной перед всем миром".





Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года во время последней битвы за его родной город Сирт. Полковник вместе с группой верных ему людей был окружен и схвачен повстанцами, которые учинили над ним жестокую расправу, пытая и издеваясь в течение нескольких часов, а потом выставили тело на всеобщее обозрение в торговом центре в Мисурате.





25 октября его вместе с сыном Муатассимом и министром обороны Абу Бакром Юнисом похоронили в секретном месте Ливийской пустыни. При погребении, по некоторым данным, присутствовали всего восемь человек. Спустя несколько лет в СМИ стала появляться информация о том, что их захоронили на южной окраине Мисураты.





Еще 10 лет назад к мисуратцам обратились представители Сирта с просьбой передать им тело ливийского руководителя, но тогда сторонам не удалось договориться, так как в обмен было озвучено требование передать Мисурате тела некоторых убитых противников режима. В сентябре этого года появилась информация, что представителям Мисураты и старейшинам племен аль-каддафа и аль-муджабар удалось договориться, и останки бывшего ливийского руководителя и двух других будут переданы их племенам для перезахоронения.