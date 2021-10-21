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Меркель назвала наплыв мигрантов через Беларусь "гибридной акцией" Минска

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введения новых экономических санкций против Минска в связи с притоком мигрантов в ЕС через территорию Беларуси.

"Завтра на повестке будет тема миграции, которая из-за гибридных акций "президента" Лукашенко стала еще более важной как для Польши, Литвы, так и Германии", - отметила Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС. 

"Мы обсудим, какие новые формы, а при случае и санкции - экономические санкции, - выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства", - заявила она.

"Плохо, что нам до сих пор не удалось достигнуть общего курса по вопросу миграции среди 27 стран-членов", - констатировала канцлер.

Миграционный кризис станет, предположительно, одной из тем саммита лидеров стран ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Он продлится два дня.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что Брюссель намерен подготовить меры по пресечению потока мигрантов, которые стремятся в страны Евросоюза через Беларусь. 

Он сообщил, что для решения этой проблемы ЕС даже готов ввести санкции против авиакомпании «Белавиа», а в Литве даже предложили ввести санкции в отношении всех авиакомпаний, летающих в Минск.
Источник: tass.ru
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