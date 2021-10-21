"Завтра на повестке будет тема миграции, которая из-за гибридных акций "президента" Лукашенко стала еще более важной как для Польши, Литвы, так и Германии", - отметила Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС.





"Мы обсудим, какие новые формы, а при случае и санкции - экономические санкции, - выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства", - заявила она.





"Плохо, что нам до сих пор не удалось достигнуть общего курса по вопросу миграции среди 27 стран-членов", - констатировала канцлер.





Миграционный кризис станет, предположительно, одной из тем саммита лидеров стран ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Он продлится два дня.