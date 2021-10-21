"Россия себя позиционирует монстром, гигантом, силой. Но это же фейк, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Массово издеваться над беззащитными – это не сила. Бить безоружных – это не сила. Сажать бесправных – это тоже не сила.





Озлобить, затравить, а потом карать за то, что огрызаются – это тоже не сила. Репрессировать и истреблять журналистику и прессу – это не сила. А режим только этим и занят.





Конечно, легко избивать студенток, пенсионерок, но это истерика и трусость, и бесконечная слабость.





Великие державы, скажу я тебе, они Навальных не боятся и роликов на YouTube тоже, как правило. Великие державы, опирающиеся на величие, на экономическую, на социальную мощь, на благополучие, на заинтересованность всего народа в вечности режима, они ничего не боятся.





Великие державы обманом не формируют парламенты из послушных слабоумных фриков. То есть мы видим, что на каждом шагу приметы дичайшей слабости и неуверенности. А 600 тысяч дуболомов Росгвардии, организации для избиения, а если потребуется, то и для расстрела народа – это тоже не примета силы, а примета страха и дикой неуверенности.





И вот это все количество тупых мордоворотов – тысячи генералов, легионы черносотенцев, дующих в одну дуду по кремлевской методичке пропагандонов – это все не сила.





Все эти люди первыми разбегаются. Я же видел, как это все было в СССР и как это все происходило в развале СССР. КГБ было, армия была, все было. И все эти спецназы, они тихо шевелили своими героическими усами из-под плинтуса".



