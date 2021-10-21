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В Беларуси политзаключенных больше, чем в СССР

В СССР, в 290-миллионной авторитарной стране, которую называли «Империей зла», было 800 политзаключенных.

В Беларуси политзаключенных больше, чем в СССР
Коллаж aif.by
"В расцвете застоя, в начале 80-х, еще до перестройки, в СССР было около 800 политзаключенных.

Большинство из них были украинцы. Притом этот список составляли сами советские диссиденты, по сегодняшним критериям не все из этого списка были бы официально признаны политзаключенными правозащитниками.

Давайте сравним и задумаемся.

В 290-миллионной авторитарной стране, которую назвали "империей зла", было 800 политзаключенных.

В сегодняшней 9,4 миллионной Беларуси - уже больше, 812", - пишет в своем телеграмм-канале журналист Виталий Цыганков.
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