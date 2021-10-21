"В расцвете застоя, в начале 80-х, еще до перестройки, в СССР было около 800 политзаключенных.





Большинство из них были украинцы. Притом этот список составляли сами советские диссиденты, по сегодняшним критериям не все из этого списка были бы официально признаны политзаключенными правозащитниками.





Давайте сравним и задумаемся.





В 290-миллионной авторитарной стране, которую назвали "империей зла", было 800 политзаключенных.





Виталий Цыганков. В сегодняшней 9,4 миллионной Беларуси - уже больше, 812", - пишет в своем телеграмм-канале журналист







