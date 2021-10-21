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Алесь Михалевич - о преследовании политических за границей: Обращаться в Интерпол с превентивным запросом

Бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич рассказал, что следует делать тем беларусам, которые покинули страну, но подозревают, что на них может прийти запрос на экстрадицию.

Алесь Михалевич - о преследовании политических за границей: Обращаться в Интерпол с превентивным запросом
Алесь Михалевич — адвокат, специализирующийся на защите от международного преследования в странах с авторитарными режимами. В 2010 году он был кандидатом на президентских выборах в Беларуси, впоследствии был задержан и некоторое время находился в СИЗО КГБ. 

После освобождения он заявил о пытках и о том, что под давлением подписал договор о сотрудничестве с КГБ. Вскоре он эмигрировал в Чехию, где получил политическое убежище.

В сентябре 2015 года Михалевич вернулся в Беларусь. Уголовное дело против Михалевича приостановили, но не закрыли. Михалевич принимал участие в акциях солидарности в августе 2020 года. Недавно он снова выехал из Беларуси. 

«Нынешний свой отъезд я рассматриваю как служебную командировку», — говорит он в интервью Свабодзе.

Итак, что делать тем, кто вынужденно покинул страну и пооагает, что на него из Беларуси в Интерпол может прийти запрос на экстрадицию.

«Советую прекратить либо резко ограничить путешествия»

• Вероятность, что кого-то из противников режима выдадут в Беларусь из страны ЕС, очень мала. Но страны ЕС — правовые государства, действующие в соответствии с процедурами. И большинство стран будет таких людей задерживать — они будут находиться в экстрадиционном или следственном изоляторе и ждать судебного решения об экстрадиции.

• Задержанный в Венгрии Валентин Власик будет еще какое-то время оставаться за решеткой — так работают процедуры. Но, безусловно, ситуацию с правами человека в Беларуси примут во внимание. Я практически уверен, что будет отрицательное решение об экстрадиции, какой бы ни была статья.

Германия даже не начинает экстрадиционной процедуры через суд, когда человека задерживают по запросу Беларуси. Отказывают на уровне прокуратуры, так как в последних делах об экстрадиции в Беларусь, которые рассматривались судами федеративных земель, были отказы на основании аргументов, связанных с правами человека. 

«Обращаться в Интерпол с превентивным запросом»

• Если вы в группе риска, но не публичная личность, а человек, который где-то тихо помогал, действовал, то проблем намного больше. Я бы советовал таким людям обращаться в Интерпол — возможно, через наше бюро — с так называемым превентивным запросом. То есть, если белорусские власти подадут свой запрос, то не добавляйте человека сразу в «красный список», а дождитесь обжалования и посмотрите, соответствует ли это правилам Интерпола.

• Понимание белорусской ситуации в разных странах существенно отличается. Если в Польше беларус имеет гуманитарную визу или вид на жительство, никто не будет выбирать для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Его, скорее всего, отпустят на время рассмотрения экстрадиционного запроса. В других странах — в той же Украине — больше вероятности, что судья решит заключить под стражу.

• Тем, кто в зоне риска, что может прийти запрос на экстрадицию, я советую прекратить либо резко ограничить путешествия. И тем более не выезжать из Шенгенской зоны — туда, где есть паспортный контроль. Если вы общественный или политический деятель, следует консультироваться относительно поездок.

«Я увидел, что мной снова интересуются»

• Последний раз я был в Беларуси совсем недавно, в августе. Нынешний свой отъезд я рассматриваю как служебную командировку. Посмотрим, насколько она затянется. В Беларуси может быть что угодно.

• Когда я возвращался в Беларусь в 2015 году, для меня был очень хороший маркер, выпустят ли из тюрьмы Алеся Беляцкого и Николая Статкевича. Как только их выпустили, я сразу начал готовиться к возвращению.

• Сейчас маркером необходимости отъезда для меня были обыски, приходы в мою квартиру по месту регистрации. Я увидел, что мной снова интересуются и могут задержать. А в Беларуси задержание очень легко превратить в уголовное обвинение и оставить человека за решеткой надолго.

• Незакрытое уголовное дело с 2010 года меня не слишком беспокоило. Никто уже точно не знает, сколько сейчас в Беларуси «политических» уголовных дел. Согласно последним данным, которые я видел, их было около 800. И в каждое всегда можно дописать еще одного человека. 

Поэтому, даже если на тебя нет уголовного дела, ты его можешь получить очень быстро.
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