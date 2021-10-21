Алесь Михалевич — адвокат, специализирующийся на защите от международного преследования в странах с авторитарными режимами. В 2010 году он был кандидатом на президентских выборах в Беларуси, впоследствии был задержан и некоторое время находился в СИЗО КГБ.





После освобождения он заявил о пытках и о том, что под давлением подписал договор о сотрудничестве с КГБ. Вскоре он эмигрировал в Чехию, где получил политическое убежище.





В сентябре 2015 года Михалевич вернулся в Беларусь. Уголовное дело против Михалевича приостановили, но не закрыли. Михалевич принимал участие в акциях солидарности в августе 2020 года. Недавно он снова выехал из Беларуси.





«Нынешний свой отъезд я рассматриваю как служебную командировку», — говорит он в интервью Свабодзе.





Итак, что делать тем, кто вынужденно покинул страну и пооагает, что на него из Беларуси в Интерпол может прийти запрос на экстрадицию.





«Советую прекратить либо резко ограничить путешествия»

• Вероятность, что кого-то из противников режима выдадут в Беларусь из страны ЕС, очень мала. Но страны ЕС — правовые государства, действующие в соответствии с процедурами. И большинство стран будет таких людей задерживать — они будут находиться в экстрадиционном или следственном изоляторе и ждать судебного решения об экстрадиции.





• Задержанный в Венгрии Валентин Власик будет еще какое-то время оставаться за решеткой — так работают процедуры. Но, безусловно, ситуацию с правами человека в Беларуси примут во внимание. Я практически уверен, что будет отрицательное решение об экстрадиции, какой бы ни была статья.





• Германия даже не начинает экстрадиционной процедуры через суд, когда человека задерживают по запросу Беларуси. Отказывают на уровне прокуратуры, так как в последних делах об экстрадиции в Беларусь, которые рассматривались судами федеративных земель, были отказы на основании аргументов, связанных с правами человека.





«Обращаться в Интерпол с превентивным запросом»

• Если вы в группе риска, но не публичная личность, а человек, который где-то тихо помогал, действовал, то проблем намного больше. Я бы советовал таким людям обращаться в Интерпол — возможно, через наше бюро — с так называемым превентивным запросом. То есть, если белорусские власти подадут свой запрос, то не добавляйте человека сразу в «красный список», а дождитесь обжалования и посмотрите, соответствует ли это правилам Интерпола.





• Понимание белорусской ситуации в разных странах существенно отличается. Если в Польше беларус имеет гуманитарную визу или вид на жительство, никто не будет выбирать для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Его, скорее всего, отпустят на время рассмотрения экстрадиционного запроса. В других странах — в той же Украине — больше вероятности, что судья решит заключить под стражу.





• Тем, кто в зоне риска, что может прийти запрос на экстрадицию, я советую прекратить либо резко ограничить путешествия. И тем более не выезжать из Шенгенской зоны — туда, где есть паспортный контроль. Если вы общественный или политический деятель, следует консультироваться относительно поездок.





«Я увидел, что мной снова интересуются»

• Последний раз я был в Беларуси совсем недавно, в августе. Нынешний свой отъезд я рассматриваю как служебную командировку. Посмотрим, насколько она затянется. В Беларуси может быть что угодно.





• Когда я возвращался в Беларусь в 2015 году, для меня был очень хороший маркер, выпустят ли из тюрьмы Алеся Беляцкого и Николая Статкевича. Как только их выпустили, я сразу начал готовиться к возвращению.





• Сейчас маркером необходимости отъезда для меня были обыски, приходы в мою квартиру по месту регистрации. Я увидел, что мной снова интересуются и могут задержать. А в Беларуси задержание очень легко превратить в уголовное обвинение и оставить человека за решеткой надолго.





• Незакрытое уголовное дело с 2010 года меня не слишком беспокоило. Никто уже точно не знает, сколько сейчас в Беларуси «политических» уголовных дел. Согласно последним данным, которые я видел, их было около 800. И в каждое всегда можно дописать еще одного человека.





Поэтому, даже если на тебя нет уголовного дела, ты его можешь получить очень быстро.



