Чалый: Имейте чуть больше терпения

Аналитик Сергей Чалый считает по-другому: фрустрация в социуме наступила потому, что результат от действий сплочённого гражданского общества превзошёл все ожидания.





Окрылённые успехом белорусы не до конца осознают важность и масштаб произошедшего, ведь ещё несколько лет назад такое пробуждение социума трудно было даже представить.





— Давайте на минутку просто остановимся и скажем, что сделано было гораздо больше, чем кто бы то ни было мог предполагать. А сейчас начинается постфактум — “а можно было так, а можно было этак”. Не можно было, — делится наблюдениями аналитик. — Достигли максимума в этой ситуации. Сколько людей рассказывали, что нет вообще никаких способов что-то сделать с этой системой власти?









— Имейте чуть больше терпения, — призывает аналитик. — Я понимаю, как выглядят рассказы со стороны человека, который находится не в стране [Сергей Чалый имеет в виду себя. — Еврорадио], для людей, которые сейчас там находятся. Я говорю о том, что сейчас самое главное, что может делать человек, — оставаться порядочным в этой ситуации, не соучаствовать в мерзостях. И я вижу, что люди вполне успешно это делают.



