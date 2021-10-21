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Чалый: Имейте чуть больше терпения

Бытует мнение, что состояние подавленности, с которым белорусы столкнулись в 2021 году, вызвано разочарованностью от перехода протестов в пассивную фазу.

Аналитик Сергей Чалый считает по-другому: фрустрация в социуме наступила потому, что результат от действий сплочённого гражданского общества превзошёл все ожидания. 

Окрылённые успехом белорусы не до конца осознают важность и масштаб произошедшего, ведь ещё несколько лет назад такое пробуждение социума трудно было даже представить.

— Давайте на минутку просто остановимся и скажем, что сделано было гораздо больше, чем кто бы то ни было мог предполагать. А сейчас начинается постфактум — “а можно было так, а можно было этак”. Не можно было, — делится наблюдениями аналитик. — Достигли максимума в этой ситуации. Сколько людей рассказывали, что нет вообще никаких способов что-то сделать с этой системой власти?


— Имейте чуть больше терпения, — призывает аналитик. — Я понимаю, как выглядят рассказы со стороны человека, который находится не в стране [Сергей Чалый имеет в виду себя. — Еврорадио], для людей, которые сейчас там находятся. Я говорю о том, что сейчас самое главное, что может делать человек, — оставаться порядочным в этой ситуации, не соучаствовать в мерзостях. И я вижу, что люди вполне успешно это делают.
Источник: euroradio.fm
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